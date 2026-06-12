Detienen a Policía Vial de Jalisco Acusado de Pedir 5 Mil Pesos a Ciudadanas para Dejarlas Ir

Un elemento de la Policía Vial de Jalisco fue detenido por intentar extorsionar a dos ciudadanas, luego de que presuntamente les pidió 5 mil pesos para dejarlas ir, por lo que las mujeres realizaron una denuncia.

Los hechos ocurrieron durante la noche del 10 de junio, en el cruce de la Av. Montevideo y Circuito Madrigal, en la colonia Prados Providencia, en Guadalajara.

Las mujeres viajaban a bordo de una camioneta con los vidrios polarizados, motivo por el cual, el agente vial, identificado como Hugo ‘N’, les marcó el alto, y supuestamente les pidió 5 mil pesos para dejarlas libres.

No obstante, las mujeres se negaron a darle dinero al elemento y realizaron una denuncia, por lo que el oficial ya fue detenido, incluso el órgano interno de la Policía Vial de Jalisco ya está realizando una investigación para determinar la sanción dentro de la corporación, de acuerdo con el Comisario Alberto Arizpe.

Por su parte, la Fiscalía Anticorrupción informó que la autoridad judicial consideró que existía flagrancia, por lo que se le vinculó a proceso por el delito de cohecho y se le impuso prisión preventiva justificada por 6 meses.