Detienen a Policía Vial de Jalisco Acusado de Pedir 5 Mil Pesos a Ciudadanas para Dejarlas Ir

Un policía vial de Jalisco fue detenido en Guadalajara por supuestamente pedir 5 mil pesos a ciudadanas para dejarles libres

Policía vialFoto: N+

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Impactante caso en Guadalajara: un policía vial arrestado por extorsionar a dos mujeres. Les exigió 5 mil pesos para liberarlas. La investigación sigue en curso. Entérate de los detalles.

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Policía de Jalisco detenido por extorsión de 5 mil pesos