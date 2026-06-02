Localizan a un Hombre Muerto dentro de un Local de Pollos Asados en Zapopan; Esto se Sabe

Fue localizado el cuerpo de un hombre al interior de un local de pollos asados en la colonia Santa María del Pueblito, en Zapopan

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Impactante hallazgo en Zapopan: un hombre de 50 años fue encontrado muerto en un local de pollos asados. ¿Qué sucedió? Descubre más aquí.

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