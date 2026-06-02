Localizan a un Hombre Muerto dentro de un Local de Pollos Asados en Zapopan; Esto se Sabe

Un hombre fue localizado sin vida al interior de un local de pollos asados ubicado en los cruces de Independencia y Benito Juárez, en la colonia Santa María del Pueblito, en Zapopan.

Los hechos ocurrieron cuando los empleados del local estaban abriendo las puertas, cuando se dieron cuenta de que en la entrada estaba el cuerpo del hombre de 50 años.

¿Quién es el hombre localizado sin vida?

El hombre que fue encontrado muerto es Ramón, una persona en situación de calle que el dueño del local permitía que se quedara a dormir en el lugar.

Hasta el momento se desconocen las causas de muerte del hombre, ya que no fue posible determinar si presentaba huellas de violencia o si murió por una congestión alcohólica, será la autopsia la que podrá revelar el verdadero motivo de su fallecimiento.

“El dueño lo dejaba dormir ahí, a él lo veían que se quedaba a dormir ahí, y el dueño no decía nada, pobrecito”, explicó Alicia, una empleada del local.

La zona fue resguardada por elementos de la Policía de Zapopan y personal del Ejército Mexicano para las posteriores investigaciones, a la espera de que peritos forenses acudieran para el traslado hasta la morgue metropolitana, en donde se espera que sea reclamado por algún familiar.

Cabe señalar que las cortinas del establecimiento permanecieron cerradas por varias horas en lo que levantaron el cuerpo y recabaron todos los indicios.