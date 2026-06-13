Investigan Muerte de Hombre Dentro de Gimnasio en Avenida Concordia en Apodaca, NL

Un hombre de aproximadamente 50 años de edad, perdió la vida al interior de un gimnasio ubicado en una plaza comercial sobre la avenida Concordia, en el municipio de Apodaca, Nuevo León. El fallecimiento del hombre provocó una movilización de las autoridades correspondientes en el lugar de los hechos, donde elementos de la Fiscalía arribaron para llevar a cabo las investigaciones necesarias y esclarecer las circunstancias en las que ocurrió este suceso.

Agentes investigadores permanecen en el gimnasio realizando las diligencias correspondientes, recabando información y testimonios que permitan conocer con precisión lo ocurrido dentro del establecimiento ubicado en la avenida Concordia.

Mientras se desarrollan las investigaciones, los clientes que se encontraban dentro del gimnasio fueron evacuados como parte del protocolo realizado por las autoridades para permitir el trabajo del personal especializado.

Esperan llegada del Servicio Médico Forense

Se espera que en las próximas horas personal del Servicio Médico Forense arribe al lugar para realizar el levantamiento del cuerpo y continuar con las indagatorias correspondientes. Posteriormente, el cuerpo del hombre será trasladado al anfiteatro, donde se le practicarán los estudios necesarios para determinar la causa exacta de su fallecimiento.

Hasta el momento, las autoridades no han dado a conocer la identidad del hombre ni mayores detalles sobre las circunstancias que rodearon este hecho ocurrido en el gimnasio ubicado en la avenida Concordia, en el municipio de Apodaca, Nuevo León.