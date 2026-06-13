Investigan Muerte de Hombre Dentro de Gimnasio en Avenida Concordia en Apodaca, NL

Un hombre de aproximadamente 50 años murió presuntamente mientras realizaba ejercicio en un gimnasio ubicado sobre la avenida Concordia, en Apodaca. Autoridades investigan las causas del fallecimiento

Gimnasio de ApodacaFoto: N+

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Movilización en Apodaca: un hombre muere en un gimnasio de la avenida Concordia. La Fiscalía investiga las circunstancias del suceso.

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