Asesinan a Isela Lizbeth González, Asambleísta del PRD en Oaxaca

El crimen ocurrió en calles de la colonia El Porvenir, en la región de la Costa oaxaqueña

Matan a Balazos a Isela Lizbeth González. Foto: CuartoscuroMatan a Balazos a Isela Lizbeth González. Foto: Cuartoscuro

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Impactante asesinato en Oaxaca: Isela Lizbeth González, asambleísta del PRD, fue acribillada en la colonia El Porvenir. Exigen justicia y una investigación exhaustiva.

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