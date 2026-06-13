Asesinan a Isela Lizbeth González, Asambleísta del PRD en Oaxaca

Isela Lizbeth González López, asambleísta estatal del Partido de la Revolución Democrática (PRD), fue asesinada la tarde de este viernes 12 de junio en el municipio de Pinotepa Nacional, Oaxaca. El crimen ocurrió en calles de la colonia El Porvenir, en la región de la Costa oaxaqueña.

De acuerdo con los primeros reportes, la víctima fue atacada con disparos de arma de fuego en la intersección de la calle 23ª Sur y 11ª Poniente, una zona habitacional del municipio. Tras la agresión, vecinos alertaron a las autoridades, quienes arribaron al lugar para confirmar el fallecimiento.

Elementos de seguridad acordonaron el área mientras personal de la Fiscalía General del Estado de Oaxaca realizó las diligencias correspondientes, incluido el levantamiento del cuerpo y su traslado para la necropsia de ley. La institución abrió una carpeta de investigación para esclarecer el móvil del homicidio.

PRD confirma asesinato y pide justicia

El Partido de la Revolución Democrática en Oaxaca confirmó el asesinato y condenó los hechos. En un posicionamiento público, el instituto político expresó su indignación por el crimen y exigió justicia para la víctima.

“Condenamos enérgicamente el feminicidio de la Contadora y Asambleísta Estatal de este Instituto Político, Isela Lizbeth González López, ocurrido el día de ayer, 12 de junio de 2026, en céntricas calles de Santiago Pinotepa Nacional”, señaló el PRD Oaxaca en un comunicado.

El partido también pidió a la Fiscalía estatal una investigación inmediata, exhaustiva y con perspectiva de género, al tiempo que demandó que el caso no quede impune.

“Exigimos a la Fiscalía General del Estado de Oaxaca una investigación inmediata, diligente, exhaustiva y con perspectiva de género. La vida de las mujeres es inviolable y debe ser protegida por encima de cualquier interés”, agregó.