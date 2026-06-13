Se Acaba el Tiempo: ¿Qué Pasará con la App de tu Banco si No Registras tu Línea Telefónica?

Cada vez falta menos para que concluya el registro de la línea telefónica y, si no lo has hecho, debes saber que puedes perder tu acceso a aplicaciones bancarias; te contamos por qué.

Cada vez falta menos para que termine el registro de la línea celular.Foto: Cuartoscuro | Archivo
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