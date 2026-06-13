Se Acaba el Tiempo: ¿Qué Pasará con la App de tu Banco si No Registras tu Línea Telefónica?

A unos días de que concluya la fecha límite para realizar el registro de la línea telefónica, sigue siendo baja la participación ciudadana en este proceso, pero han surgido dudas de cuáles serían las repercusiones y una de ellas puede verse reflejada en tus operaciones bancarias: ¿qué pasará con la app de tu banco si no registras tu línea telefónica? Te contamos.

Y es que luego de que se diera a conocer la obligatoriedad de este proceso, comenzaron a crearse preguntas como qué pasaría con la línea o quiénes son las personas que se libran de darse de alta.

Derechos reservados Tritón Comunicaciones, S.A. de C.V., prohibido su uso o reproducción total o parcial. Registro de Línea Telefónica Solo lo Ha Hecho 30% de Mexicanos, ¿Ampliarán el Plazo Límite?

¿Qué pasará con la app de banco si no registras tu línea?

De acuerdo con la Asociación de Bancos de México (ABM), si no registras tu línea telefónica, podrías presentar problemas para ingresar a tu aplicación bancaria; esto no se debe a que se vaya a dar de baja tu usuario, sino a que tu número es tu llave de acceso.

"Tu banca digital y tu línea celular están más conectadas de lo que imaginas", señala la organización.

La ABM explica que mantener registrada tu línea ayuda a proteger tu acceso y seguir usando la app con normalidad, como:

Consultar saldos.

Hacer transferencias.

Pagar servicios.

Revisar movimientos.

Aunque la aplicación bancaria permanecerá abierta en el teléfono, varias de sus funciones de seguridad podrían dejar de operar correctamente al perderse el acceso al número celular asociado a la cuenta y, eventualmente, también podrías perder el acceso, si se requiere verificar que eres el usuario mediante un mensaje de texto.

¿Cuándo es la fecha límite para registrar tu línea celular?

Los lineamientos establecidos por la Comisión Reguladora de Telecomunicaciones (CRT) indican que el registro de líneas celulares termina el 30 de junio 2026.

A partir del 1 de julio, todas las líneas que no estén registradas en el padrón de telefonía móvil tendrán consecuencias.

Si tienes dudas para vincular tu línea Telcel, AT&T, Unefon, Movistar o Bait, en una nota ya te mostramos los pasos para hacer el trámite de forma presencial, pues en línea se alertó de varios sitios falsos que suplantan la identidad de las empresas de telecomunicaciones en el país.