Científicos Proponen Lanzar Escudo Químico contra Tormentas Solares

Científicos de la Universidad de Boston proponen construir un escudo químico contra las tormentas solares, ¿cómo funcionaría esta barrera para protegernos del clima espacial y el Sol?

Ilustración de una tormenta solarProponen escudo químico contra las tormentas solares, ¿cómo funciona? Foto: Reuters

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Las tormentas solares podrían dejarnos sin tecnología. Un equipo de la Universidad de Boston sugiere un escudo químico para mitigar sus efectos. ¿Será esta la solución al clima espacial?

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