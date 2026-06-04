Advierten Tormenta Solar Este 4 y 5 de Junio 2026; ¿Representa Algún Riesgo?

El Centro de Predicción del Clima Espacial de Estados Unidos advierte que hoy, 4 de junio, y el día de mañana la Tierra atravesará una tormenta solar; ¿qué incluye la alerta geomagnética?

El Sol visto por el telescopio espacial SDO de la NASAAdvierten por tormenta solar hoy 4 de junio y mañana 5 de junio. Foto: NASA | SDO

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¡Alerta! Tormenta solar G3 impactará la Tierra el 4 y 5 de junio. Posibles interferencias en GPS y auroras boreales. Descubre qué más podría suceder.

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