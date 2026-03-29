Cometa 2025 R3 (PANSTARRS) se Acerca a la Tierra: ¿Cómo y Cuándo Verlo a Simple Vista en Abril?

Tras meses de seguimiento por parte de los sistemas de vigilancia espacial, el cometa 2025 R3 (PANSTARRS) estará en su punto de mayor visibilidad, lo que promete un espectáculo que, bajo las condiciones adecuadas, podrá ser disfrutado sin necesidad de telescopios profesionales.

Descubierto originalmente por el sistema de prospección panorámica Pan-STARRS en Hawái, este cuerpo celeste de hielo y roca ha incrementado su brillo de forma constante conforme se aproxima al Sol.

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¿Cuándo será el mejor momento para ver al cometa 2025 R3 (PANSTARRS)?

De acuerdo con los datos de trayectoria de la NASA, el cometa alcanzará su perigeo (punto más cercano a la Tierra) durante la primera quincena de abril. Sin embargo, el periodo de observación se divide en dos fases:

Primera semana de abril: El cometa será visible principalmente durante el crepúsculo vespertino, al situarse a baja altura sobre el horizonte.

Pico de brillo del 10 al 15 de abril: Se espera que el 2025 R3 alcance una magnitud visual que lo haga perceptible a simple vista en cielos despejados y libres de contaminación lumínica.

Finales de abril: El cometa comenzará a alejarse, perdiendo brillo gradualmente, por lo que será necesario el uso de binoculares para su localización.

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¿Cómo puedo ver mejor al cometa 2025 R3 (PANSTARRS)?

Para captar la "cola" característica del PANSTARRS, los expertos de la NASA sugieren seguir varias recomendaciones.

Alejarse de las luces urbanas pues la contaminación lumínica de las ciudades puede evitar que sea vista la tenue luz de la cola del cometa. Los parques sin luminarias o zonas rurales son los puntos ideales.

Mirar hacia el oeste: Durante la mayor parte de abril, el cometa se ubicará en la región del cielo donde se oculta el Sol. Es importante esperar a que el resplandor solar disminuya lo suficiente.

Otra de las recomendaciones es usar aplicaciones de mapas estelares ya que pueden ayudarte a localizar la posición exacta del 2025 R3 en tiempo real.

¿El cometa 2025 R3 (PANSTARRS) representa algún peligro para la Tierra?

La Oficina de Coordinación de Defensa Planetaria de la NASA ha confirmado que la trayectoria del 2025 R3 (PANSTARRS) no representa ningún riesgo de impacto.

El cometa pasará a una distancia segura de millones de kilómetros, permitiendo que su paso sea solo un evento científico que puede ser disfrutado por los amantes de la astronomía y de los cuerpos celestes.

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