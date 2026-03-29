Buque Petrolero Ruso Podría Llegar a Cuba este Lunes Pese a Sanciones de Estados Unidos

Según datos de transporte marítimo, la llegada de un buque petrolero ruso sancionado a Cuba está prevista para este lunes 30 de marzo, con lo que desafía el bloqueo impuesto por Estados Unidos al suministro de combustible para la isla.

El "Anatoly Kolodkin" transporta 730,000 barriles de crudo, se encontraba el domingo al norte de Haití, en camino hacia el puerto de Matanzas, en el occidente de Cuba, según la firma de análisis marítimo Kpler.

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¿Cuál es la situación energética en Cuba?

Cuba perdió a su principal aliado regional y proveedor de petróleo en enero, cuando las fuerzas estadounidenses capturaron al presidente de Venezuela Nicolás Maduro.

Luego, Donald Trump, presidente de Estados Unidos, amenazó con imponer aranceles a cualquier país que enviara petróleo a Cuba e incluso ha sugerido la posibilidad de "tomar" la isla.

El gobierno cubano afirma no haber recibido suministro de petróleo alguno desde enero, lo que ha profundizado la crisis energética en este país de 9,6 millones de habitantes.

Miguel Díaz-Canel, presidente cubano, ha impuesto medidas de emergencia, incluido un estricto racionamiento de la gasolina.

Los precios de los combustibles en la isla se han disparado, el transporte público se ha reducido drásticamente y algunas aerolíneas han suspendido sus vuelos a Cuba.

El "Anatoly Kolodkin", que se encuentra bajo sanciones estadounidenses, cargó petróleo en el puerto ruso de Primorsk el pasado 8 de marzo.

Fue escoltado por un buque de la Armada rusa a través del canal de la Mancha; sin embargo, las dos embarcaciones se separaron una vez que el petrolero ingresó en el océano Atlántico, según informó la Marina Real británica.

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