Cuba Afirma que sus Fuerzas Armadas se Preparan para Posible Agresión Militar de Estados Unidos

Carlos Fernández de Cossío, viceministro de Exteriores de Cuba, afirmó que las fuerzas armadas de su país se están preparando para una posible agresión militar por parte de Estados Unidos.

"Nuestras fuerzas armadas siempre están preparadas y, de hecho, estos días se están preparando para la posibilidad de una agresión militar", expresó el político en una entrevista este domingo 22 de marzo de 2026, con el programa 'Meet the Press' de la cadena NBC News.

"Nuestro país siempre ha estado dispuesto a movilizarse como nación en su conjunto ante una agresión militar. La verdad es que siempre lo vemos como algo muy lejano. No creemos que sea probable, pero seríamos ingenuos si no nos preparáramos", agregó.

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¿Por qué Cuba dice que sus fuerzas armadas están preparadas para una intervención de Estados Unidos?

El político cubano además insistió en que no hay "ninguna justificación" para que tenga lugar una acción militar en Cuba, porque el país es "pacífico" y no representa "ninguna amenaza" para Estados Unidos.

Las tensiones entre Estados Unidos y Cuba se intensificaron tras la captura del presidente venezolano, Nicolás Maduro, el 3 de enero pasado.

El presidente estadounidense, Donald Trump, y el secretario de Estado, Marco Rubio, hijo de inmigrantes cubanos, advirtieron entonces de que el régimen de Cuba podría ser el siguiente en caer.

"Si viviera en La Habana y formara parte del Gobierno, estaría preocupado", declaró Rubio en ese momento.

Además, esta semana, Trump aseguró que sería un "honor tomar" Cuba y poder hacer con la isla lo que quisiera.

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CH