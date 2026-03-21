Trump Amenaza con Enviar Agentes de ICE a los Aeropuertos

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, amenazó con usar al Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) en los aeropuertos ante la falta de pago a los agentes de seguridad por un bloqueo presupuestal parcial.

Trump escribió en su red Truth Social que si los demócratas no acuerdan de inmediato para que se liberen los fondos para pagar a los trabajadores, recurrirá a los agentes del ICE.

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"Trasladaré a nuestros brillantes y patrióticos agentes de ICE a los aeropuertos, donde se encargarán de la seguridad como nadie ha visto nunca", escribió el mandatario estadounidense.

Como te hemos informado, el personal de la Administración de Seguridad en el Transporte (TSA) se quedará sin su segundo sueldo completo este 27 de marzo, en medio de un cierre parcial del Gobierno que ya cumple 36 días, mientras los legisladores se enfrentan por el presupuesto de la agencia matriz de la TSA, el Departamento de Seguridad Nacional.

Los agentes de la TSA se han dado de baja por enfermedad en las últimas semanas al quedarse sin sueldo. La escasez de agentes de seguridad ha provocado trastornos en los viajes en los principales aeropuertos.



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