Formato Estadístico para Mexicanos: ¿Qué Es y Quiénes Deben Presentar el FEM?

El Formato Estadístico para Mexicanos (FEM) es un documento importante que hay que tomar en cuenta. Así que te decimos qué es el Formato Estadístico para Mexicanos y quiénes deben presentarlo.

Este trámite es una gestión de Gobierno mexicano cumple con la siguiente función: llevar a cabo la contabilidad de los mexicanos que entran y salen de nuestro país por lo que es expedido por el Instituto Nacional de Migración (INM).

Si tú vienes o sales de México debes saber qué es y quiénes deben llenar el Formato Estadístico para Mexicanos, además el por qué es relevante. En N+ Te decimos lo que tienes que saber.

¿Quiénes deben presentar el FEM?

Todo mexicano que entre o salga del territorio nacional debe llenar este formato de manera individual pues la presentación de este formato es obligatoria.

Así que si vas a entrar o salir de México debes solicitar tu FEM a la empresa que preste el servicio para este fin, como por ejemplo aerolíneas.

Es importante llenar los datos de manera correcta pues el hacerlo, agilizará tu ingreso o salida de México.

¿Qué es el FEM y qué datos debes proporcionar?

El Formato Estadístico para Mexicanos sirve como un registro de entrada y salida del país.

El FEM solicita datos personales y detalles sobre tu viaje. Es fundamental que toda la información que declares sea correcta y completa, pues el declarante es consciente de las consecuencias legales si da falsas declaraciones ante la autoridad.

Tienes que proporcionar los siguientes datos en el formato, tal como aparecen en tu documento de identificación:

Identificación personal y documentación

Detalles de la ruta y el viaje

Estancia y propósito del viaje

En resumen, el Formato Estadístico para Mexicanos (FEM) es el mecanismo que el Gobierno de México utiliza para registrar de forma estadística el flujo de sus ciudadanos. Ahora que ya sabes qué es el Formato Estadístico para Mexicanos y quiénes deben presentarlo, sabes que es un paso obligatorio que todo mexicano debe completar al cruzar las fronteras.

