Fotos del Lado Oscuro de la Luna: Astronautas de Artemis II de NASA Captan Imágenes Históricas

La histórica misión Artemis II de la NASA ha batido varios récords y nos ha dejado las fotos más espectaculares que jamás hayamos visto desde el lado oscuro de la Luna, un rincón lejano del mundo que no había sido explorado por la humanidad; en N+, te mostramos una galería con las imágenes más espectaculares captadas por los astronautas que viajan a bordo de la cápsula Orión.

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Datos históricos de la misión Artemis II

El sobrevuelo de Artemis II representa el regreso de la humanidad a la órbita lunar por primera vez desde 1972, cuando el Apolo 17 abandonó la Luna.

Artemis II hace historia por trasladar por primera vez a la órbita de la Luna a una mujer, Christina Koch; un afroamericano, Víctor Glover, y un canadiense, Jeremy Hansen.

El comandante de la misión es Reid Wiseman, astronauta estadounidense.

Artemis II se convirtió en la misión en llegar a punto más lejano de la Tierra, al superar los 400,000 kilómetros de distancia que separaron al Apolo 13 de nuestro planeta, en 1970.

En esta ocasión, Artemis II marcó un nuevo récord con 406,771 kilómetros.

Durante el sobrevuelo de la cápsula Orión, que duró unas 7 horas, los cuatro astronautas estudiaron la superficie lunar mediante la captura de fotografías y la observación a través de las ventanas de la nave.

Para lograrlo, la NASA estableció 30 objetivos de observación y la tripulación describió con todo detalle todo lo que veían al centro de control en Houston, en Texas.

La misión Artemis II ya se está de regreso a la Tierra y se prevé que americe este viernes, 10 de abril de 2026, en el Océano Pacífico, cerca de California.

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Galería de fotos desde el lado oculto de la Luna

Los astronautas de Artemis II tomaron las fotografías durante el sobrevuelo que realizaron el lunes, 6 de abril de 2026, alrededor de la Luna, con la ayuda de 32 cámaras repartidas entre el interior y el exterior de la nave Orión.

Puesta de Sol capturada a través de la ventana de la nave espacial Orión el 6 de abril de 2026, durante el sobrevuelo de la Luna por la tripulación de Artemis II. Foto: NASA

Artemis II capturó una porción de la Luna que aparece a lo largo del límite entre el día y la noche, donde la luz solar proyecta largas y dramáticas sombras sobre la superficie. Foto: NASA

Casa Blanca publica fotos inéditas del lado oculto de la Luna

EARTHSET.

April 6, 2026.



Humanity, from the other side. First photo from the far side of the Moon. Captured from Orion as Earth dips beyond the lunar horizon. Photo: NASA pic.twitter.com/ZEBTQA85TY — The White House (@WhiteHouse) April 7, 2026

¡Hola, Luna!

Hello, Moon. It’s great to be back.



Here’s a taste of what the Artemis II astronauts photographed during their flight around the Moon. Check out more photos from the mission: https://t.co/rzM1P0QbOl pic.twitter.com/6jWINHkDLh — NASA (@NASA) April 7, 2026

Anillos de la cuenca oriental de la Luna

The Artemis II crew captured this image showing the rings of the Orientale basin during their lunar flyby on April 6.



At the 10 o’clock position of the Orientale basin, the two smaller craters – which the Artemis II crew has suggested be named Integrity & Carroll – are visible. pic.twitter.com/na5yOROl1z — NASA Artemis (@NASAArtemis) April 7, 2026

Así se vio el eclipse solar total

La imagen muestra a la Luna eclipsando completamente al Sol. Desde la perspectiva de la tripulación de Artemis II, la Luna parece lo suficientemente grande como para bloquear completamente el Sol, creando casi 54 minutos de totalidad y extendiendo la vista mucho más allá de lo que es posible desde la Tierra. Foto: NASA

THE ARTEMIS II ECLIPSE.

April 6, 2026.



Totality, beyond Earth. From lunar orbit, the Moon eclipses the Sun, revealing a view few in human history have ever witnessed. Photo: NASA pic.twitter.com/2cLJD3oL7p — The White House (@WhiteHouse) April 7, 2026

Video: Así fue el sexto día de la misión Artemis II

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Con información de N+.

RMT