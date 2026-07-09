Detienen a Dos Jóvenes con Más de Un Millón de Pesos en Efectivo; Ocurrió en Guanajuato
Dos personas fueron detenidas en la carretera 45 a la altura de Apaseo El Grande, uno tiene 18 años y el otro tiene 23 años, procedentes de la Ciudad de México.
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Detenidos en Guanajuato: Eliot y Jesús, de 18 y 23 años, llevaban más de un millón de pesos sin justificar. La policía estatal investiga. Conoce los detalles.
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PorRedacción N+
Elementos de la Policía Estatal de Caminos, realizaron la recuperación de más de un millón de pesos en efectivo en un tramo carretero de Guanajuato.
Durante la operación se detuvieron a dos personas quienes circulaban en un vehículo sobre la carretera federal 45 D en Apaseo El Grande.
Los detenidos manejaban de una manera sospechosa
El aseguramiento ocurrió durante patrullajes de inspección, cuando los elementos detectaron una camioneta con placas de Tamaulipas que circulaba de manera constante sobre el acotamiento, por lo que realizaron una revisión.
Al realizarse la inspección fue localizado el dinero en efectivo, cuya procedencia legal no pudo ser acreditada en ese momento por los tripulantes del automóvil.
Tras no poder señalar cómo habían obtenido esa cantidad de dinero, tuvieron que ser retenidos por las autoridadesestatales.
Eliot de 18 años y Jesús de 23 son oriundos de la Ciudad de México
Los detenidos fueron identificados como Eliot “N”, de 18 años, con domicilio en la alcaldía Gustavo A. Madero en la Ciudad de México y Jesús “N”, de 23 años, con domicilio en Tecámac, Estado de México.
Ambos fueron puestos a disposición de las autoridadesministeriales a nivel federal para continuar con las investigaciones.