Detienen a Dos Jóvenes con Más de Un Millón de Pesos en Efectivo; Ocurrió en Guanajuato

Dos personas fueron detenidas en la carretera 45 a la altura de Apaseo El Grande, uno tiene 18 años y el otro tiene 23 años, procedentes de la Ciudad de México.

Hombres son Detenidos con Más de Un Millón de Pesos en Efectivo en Apaseo El Grande, Guanajuato.N+

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Detenidos en Guanajuato: Eliot y Jesús, de 18 y 23 años, llevaban más de un millón de pesos sin justificar. La policía estatal investiga. Conoce los detalles.

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