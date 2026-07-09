Lluvias Impulsan Nivel del Cutzamala: ¿Cómo Están las Presas de México Hoy 9 de Julio 2026?

El Sistema Cutzamala sube gracias a las lluvias; te compartimos cuál es el nivel de sus presas Villa Victoria, Valle de Bravo y El Bosque

Sistema Cutzamala con más del 90% de su capacidad en octubre de 2025Sistema Cutzamala tiene un aumento positivo en los primeros días de julio. Foto: Cuartoscuro | Archivo

Escucha este artículo

00:00
-00:00
Publicidad
Esta semana | N+
Publicidad
Esta semana | N+