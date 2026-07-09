Lluvias Impulsan Nivel del Cutzamala: ¿Cómo Están las Presas de México Hoy 9 de Julio 2026?

Luego de las intensas lluvias registradas en varias partes de México, la Comisión Nacional del Agua (Conagua) dio a conocer cuál es el nivel del Sistema Cutzamala, en N+ te contamos cómo están las presas.

Derechos reservados Tritón Comunicaciones, S.A. de C.V., prohibido su uso o reproducción total o parcial. Colonia Providencia Bajo el Agua: N+ Ingresa a Casa Inundada por las Intensas Lluvias en CDMX

¿Cuál es el nivel del Sistema Cutzamala hoy, 9 de julio?

El informe más reciente de Conagua indica que el Sistema Cutzamala registra un almacenamiento total de 553,401,000 millones de metros cúbicos, equivalente al 70.72% de su capacidad total.

En comparación con el día anterior, el sistema mostró un ligero incremento, impulsado por las lluvias que se han mantenido en distintas zonas de la cuenca.

Las presas del nivel Cutzamala al corte del día 8 de julio de 2026 se encuentran en los siguientes niveles de almacenamiento:

Villa Victoria: con un almacenamiento de 121.791 metro cúbicos, que equivale a un 65.98 de su capacidad.

Valle de Bravo: 308.463 millones de metros cúbicos, lo que representa el 78.21% de llenado.

El Bosque: 122.384 millones de metros cúbicos, con un nivel de 60.47% de su capacidad.

Los datos muestran que las precipitaciones de la temporada continúan beneficiando el almacenamiento de las presas, especialmente en Villa Victoria y Valle de Bravo, donde se reportaron lluvias durante la última actualización; el Sistema Cutzamala es uno de los principales abastecedores de agua para la Zona Metropolitana del Valle de México

FBPT