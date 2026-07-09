Cronología: Así Fue Como Desapareció Familia tras Quedar Atrapada en Gruta de Cuetzalan, Puebla

Un viaje turístico se convirtió en una tragedia para una familia que visitaba por primera vez las Grutas de Chichicazapa en Cuetzalan del Progreso del estado de Puebla, dos sobrevivientes revelaron cómo ocurrió el hecho que dejó sin vida a una persona y a otras tres desaparecidas.

Un grupo familiar se encontraba en el restaurante a lado de la presidencia de este Pueblo Mágico, cuando vieron el anuncio de un recorrido por la Gruta Chichicazapan el cual tenía un costo de 4,700 pesos. La familia originaria de Chignautla decidió aceptar pues era la primera vez que visitaban este municipio.

Durante esta actividad turística se les brindó a cada quien un chaleco, un caso y una lámpara, e iban a cargo de un guía, quien no llevaba algún lazo o equipo especial para atender una emergencia.

Familia queda atrapada durante recorrido turístico en las Grutas de Chichicazapa de Cuetzalan

El recorrido comenzó pero a los pocos minutos la lluvia los detuvo, el guía turístico les dijo que ingresaran a la gruta para que no se mojaran, sin imaginarse que después quedarían atrapados.

La familia entró confiando que el hombre sabía lo que era mejor; Las hijas de Araceli, una de las sobrevivientes, se sentaron en un 'huequito' por indicación del guía, no obstante, el agua comenzó a subir rápidamente lo que causó alarma entre los que se encontraban ahí.

En cuestión de minutos la gruta se estaba llenando por lo que el guía gritó que se regresaran, pero fue demasiado tarde pues quienes estaban sentados no pudieron salir a tiempo.

El agua creció con gran fuerza y arrastró al esposo y a las dos hijas de Araceli, mientras que ella logró salir de esa zona con ayuda de Agustín, otro de los sobrevivientes. El hermano de Agustín, quien fue de los últimos en entrar a la gruta, lo ayudó a brincar una de las rocas e intentó salir de la gruta, pero no tuvo suerte pues el agua también lo arrastró.

Agustín y Araceli se pusieron en un lugar seguro ante la fuerte corriente y se trataban de agarrar de las piedras para que el agua no se los llevara.

Finalmente Agustín logró salir de la Grutas de Chichicazapa y corrió para pedir ayuda, pero como nadie salía a su auxilio, hasta que llegó a la comandancia de Cuetzalan del Progreso.

Fue entonces que elementos de Protección Civil comenzaron la búsqueda de los integrantes de la familia y que Araceli logró ser rescatada con vida.

Derechos reservados Tritón Comunicaciones, S.A. de C.V., prohibido su uso o reproducción total o parcial. Un Muerto y Tres Desaparecidos Reporta Protección Civil en Cuetzalan, Puebla

Continúa búsqueda de tres personas desaparecidas en la Gruta de Chichicazapa de Cuetzalan, Puebla

Luego de varias horas lograron el rescate del cuerpo de un hombre sin vida, quien fue identificado como Gerardo de 31 años de edad. Mientras que otras tres personas continúan desparecidas, quienes son el esposo y las dos hijas de Araceli.

En tanto al guía turístico no se han dado a conocer información, no obstante, los afectados pidieron justicia y que las autoridades regulen este tipo de actividades, pues incluso, aseguran que los chalecos que se les brindó no estaban hechos para este tipo de eventualidades.

Por su parte, este 9 de julio de 2026, elementos de Protección Civil Estatal reanudaron las labores de búsqueda y rescate en la Gruta de Chichicazapa de Cuetzalan del Progreso, en las cuales se integraron ocho grupos con personal de la Secretaría de Seguridad Pública, la Fiscalía General del Estado y la Secretaría de Gobernación de Puebla.

Con información de N+

MCS