Cronología: Así Fue Como Desapareció Familia tras Quedar Atrapada en Gruta de Cuetzalan, Puebla

La lluvia en Cuetzalan del Progreso dejó atrapada a una familia en la Gruta de Chichicazapa; Hay un muerto y tres personas desaparecidas.

Familia queda atrapada en grutas de Cuetzalan, Puebla.Foto: PC Puebla

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Desaparece familia en las Grutas de Chichicazapa, Puebla. La lluvia los sorprendió y dejó un muerto y tres desaparecidos. Protección Civil continúa la búsqueda. Infórmate más.

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