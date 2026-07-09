Localizan Patrulla de Policía Desaparecido en el Río Atoyac, Puebla, Tras Intensas Lluvias

Bomberos y Protección Civil inician labores para la extracción de la unidad oficial que fue arrastrada por la corriente.

Inician labores para rescatar cuerpo del elemento de seguridad.Foto: PC Estatal

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Impactante hallazgo: una patrulla de policía desaparecida fue encontrada sumergida en el Río Atoyac de Puebla. Bomberos trabajan en su extracción. ¿Qué pasó con el oficial?

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