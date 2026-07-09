Localizan Patrulla de Policía Desaparecido en el Río Atoyac, Puebla, Tras Intensas Lluvias

Terminó el operativo de búsqueda de una patrulla de la policía del municipio de Santa Clara Ocyucan en Puebla, que fue arrastrada por la corriente de agua del Río Atoyac.

Desde la noche del miércoles, se reportó la desaparición de un elemento de seguridad que acudía al auxilio de la población ante el reporte de inundación por las lluvias en laderas del afluente.

Encuentran patrulla de la policía de Ocoyucan que desapareció durante la lluvia

Protección Civil Estatal informa que derivado del aumento en el nivel del agua, la patrulla en la que viajaba el policía fue arrastrada por el desbordamiento del Río Atoyac.

🚔 De manera conjunta, el @Gob_Puebla, a través de esta Coordinación, mantiene labores de búsqueda de un oficial de la Policía Municipal de Santa Clara Ocoyucan, quien se dirigía a un servicio de atención por lluvias.#PorAmorAPuebla pic.twitter.com/lmpfubuNX4 — PC Estatal Puebla (@PCGobPue) July 9, 2026

Para su localización se instaló un Puesto de Comando coordinado por Protección Civil, la Marina, Ejército Mexicano y la Policía Estatal. En el lugar hay maquinaria para iniciar labores de extracción del vehículo oficial.

Foto: PC Estatal

Al momento no se ha confirmado el estado de salud del elemento, pero se presume que se encuentra al interior de la patrulla sin signos vitales.

Con información de N+

JAPR