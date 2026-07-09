Crecida del Río Atoyac Provocó Bloqueo Total del Puente Peatonal Paso de Gallo en Puebla

El incremento en el nivel del Río Atoyac tras la intensa lluvia del miércoles provocó el bloqueo total del puente conocido como "Pase de Gallos" que cruza el afluente para comunicar la zona sur de la ciudad de Puebla, con Santa Clara Ocoyucan.

Por este puente peatonal cruzan diariamente cientos de personas para llegar a colonias como San Ramón y San Juan Bosco, desde Lomas de Angelópolis III.

Cerrado el puente Paso de Gallo en Puebla por fuerte lluvia del 8 de julio

Debido a que el nivel del río alcanzó el 100% de su capacidad durante la noche, la basura y ramas de árboles que arrastró la corriente quedaron atorados en la estructura por lo que reportan el bloqueo total al paso.

Voluntarios con palas están tratando de retirar los residuos que impiden el paso, pero solicitan el apoyo de Protección Civil para atender la situación y liberar el puente.

En el lugar se observan troncos que quedaron atorados en la estructura del puente, mientras el agua fluye con fuerza y golpea de manera constante los pilares.

Con información de N+

JAPR