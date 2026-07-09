Crecida del Río Atoyac Provocó Bloqueo Total del Puente Peatonal Paso de Gallo en Puebla

Piden intervención urgente de Protección Civil para liberar el paso de cientos de pobladores que cruzan el afluente todos los días.

Piden apoyo de Protección Civil para retirar los residuos.Foto: N+

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El puente Paso de Gallo en Puebla está bloqueado por la crecida del Río Atoyac. Urge intervención para liberar el paso a cientos de pobladores.

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