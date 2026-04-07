Rescatan Con Vida a Segundo Minero Atrapado en Mina Santa Fe en El Rosario, Sinaloa
N+
Uno de los 3 mineros que seguían atrapados en la Mina Santa Fe, en Sinaloa, fue localizado con vida
COMPARTE:
Tras más de 300 horas de intensas labores, este martes, 7 de abril, fue localizado con vida un segundo trabajador que permanecía atrapado en la Mina Santa Fe, en el municipio de El Rosario, Sinaloa.
El hallazgo ocurrió alrededor de las 13:50 horas, cuando brigadas de rescate lograron ubicar a Francisco Zapata Nájera, de 47 años de edad, originario de Papasquiaro, Durango, quien de inmediato fue atendido bajo protocolos de extracción segura.
De acuerdo con la Coordinación Nacional de Protección Civil, el trabajador forma parte del grupo de cuatro mineros que quedaron atrapados desde el pasado 26 de marzo, luego de un derrumbe al interior del yacimiento.
#ComunicadoCNPC:— Coordinación Nacional de Protección Civil (@CNPC_MX) April 8, 2026
¿Cuándo fue rescatado el primer minero atrapado en El Rosario, Sinaloa?
E pasado lunes 30 de marzo, autoridades rescataron con vida a José Alejandro Cástulo Colín, uno de los cuatro trabajadores que quedaron atrapados por el colapso la mina.
Siguen dos mineros atrapados en Mina Santa Fe
Las labores continúan, ya que aún faltan dos mineros más por ser encontrados. El operativo de búsqueda se ha mantenido de forma ininterrumpida, con la participación de autoridades federales y equipos especializados, quienes siguen trabajando contrarreloj en condiciones complejas dentro de la mina.
Información en desarrollo...