Grupo USAR Jalisco se Dirige a Sinaloa para Apoyar en Rescate de Mineros

Protección Civil Jalisco informó que el Grupo USAR Jalisco será desplegado hacia el estado de Sinaloa para sumarse a las labores de búsqueda de los mineros atrapados en la Mina Santa Fe, ubicada en el municipio de Rosario.

Nota relacionada: Rescatan a Perro en el Arroyo ‘El Seco’; Está Sano y Salvo con sus Dueños

La salida está programada desde la Comandancia Central, en la avenida 18 de Marzo número 750, colonia La Nogalera, el lunes 30 de marzo a las 22:45 horas. Durante este operativo se podrá documentar tanto la salida del personal especializado como el equipamiento que será utilizado en la misión.

En la red social X, la dependencia señaló: “Nuestro equipo #USARJalisco se prepara para su activación, con destino al estado de Sinaloa, donde brindará apoyo en las labores de búsqueda y rescate tras el incidente registrado en la Mina Santa Fe, en el municipio de El Rosario.”

Equipo especializado se encuentra en fase de preactivación. Foto: X @PCJalisco

¿Quiénes integran el equipo especializado del Grupo USAR Jalisco?

De acuerdo con la información difundida, el equipo especializado se encuentra en fase de preactivación, alistando equipamiento, herramientas y recursos técnicos para la movilización. Entre los elementos que integran la brigada se encuentran especialistas en búsqueda y rescate, ingenieros estructurales, binomios caninos, además de herramienta manual y tecnología especializada.

La misión del Grupo USAR Jalisco será contribuir en la localización y rescate de los trabajadores atrapados en esta operación subterránea.

Las Noticias N+

Historias recomendadas: