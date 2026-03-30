Grupo USAR Jalisco se Dirige a Sinaloa para Apoyar en Rescate de Mineros
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El equipo especializado partirá desde la Comandancia Central en Guadalajara rumbo a la Mina Santa Fe, en Rosario, para sumarse a las labores de búsqueda y rescate.
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Protección Civil Jalisco informó que el Grupo USAR Jalisco será desplegado hacia el estado de Sinaloa para sumarse a las labores de búsqueda de los mineros atrapados en la Mina Santa Fe, ubicada en el municipio de Rosario.
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La salida está programada desde la Comandancia Central, en la avenida 18 de Marzo número 750, colonia La Nogalera, el lunes 30 de marzo a las 22:45 horas. Durante este operativo se podrá documentar tanto la salida del personal especializado como el equipamiento que será utilizado en la misión.
En la red social X, la dependencia señaló: “Nuestro equipo #USARJalisco se prepara para su activación, con destino al estado de Sinaloa, donde brindará apoyo en las labores de búsqueda y rescate tras el incidente registrado en la Mina Santa Fe, en el municipio de El Rosario.”
¿Quiénes integran el equipo especializado del Grupo USAR Jalisco?
De acuerdo con la información difundida, el equipo especializado se encuentra en fase de preactivación, alistando equipamiento, herramientas y recursos técnicos para la movilización. Entre los elementos que integran la brigada se encuentran especialistas en búsqueda y rescate, ingenieros estructurales, binomios caninos, además de herramienta manual y tecnología especializada.
La misión del Grupo USAR Jalisco será contribuir en la localización y rescate de los trabajadores atrapados en esta operación subterránea.
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