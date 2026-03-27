Derrumbe en Mina de Rosario, Sinaloa Deja Cuatro Mineros Desaparecidos

Un derrumbe registrado al interior de una mina en la zona serrana del municipio de El Rosario, Sinaloa, mantiene desaparecidos a cuatro trabajadores, mientras continúan las labores de búsqueda por parte de corporaciones de rescate y autoridades.

De acuerdo con los primeros reportes, el accidente ocurrió la tarde del miércoles 25 de marzo en una mina ubicada en la sindicatura de Cacalotán, en las inmediaciones del camino hacia la comunidad de Chele.

En el lugar, un grupo de 11 trabajadores quedó atrapado tras el colapso. Durante las primeras maniobras, siete de ellos lograron ser rescatados con vida.

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Continúan labores de búsqueda

Sin embargo, cuatro mineros permanecen desaparecidos, lo que ha generado preocupación entre familiares y habitantes de la región.

El incidente movilizó a elementos de Protección Civil, cuerpos de emergencia y autoridades de seguridad, quienes mantienen las labores de búsqueda más de 24 horas después del derrumbe.

Señalan posibles irregularidades

Familiares de los trabajadores denunciaron presuntas irregularidades en la atención inicial del accidente, al señalar que el hecho no habría sido reportado de inmediato, lo que retrasó la activación de los protocolos de emergencia.

Hasta el momento, las autoridades no han informado las causas oficiales del colapso, mientras continúa la expectativa por localizar con vida a los mineros que permanecen atrapados.

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