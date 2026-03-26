Atacan a Agentes de la Marina en Navolato, Sinaloa; Abaten a Un Presunto Agresor

La Secretaría de Seguridad Pública de Sinaloa informó que el 26 de marzo se registró un operativo encabezado por elementos de Marina en la localidad de Dautillos, municipio de Navolato, donde el personal fue agredido, por lo que repelió la acción. Como resultado, se reportó a un presunto delincuente reducido, mientras que continúa la búsqueda del resto de los agresores con apoyo del Grupo Interinstitucional.

Ante estos hechos, autoridades recomendaron a la población de la zona mantenerse en resguardo mientras se controla la situación y atender las indicaciones en caso de encontrarse en tránsito. Asimismo, se indicó que se seguirá informando a través de canales oficiales y se recordaron los números 911 para emergencias y 089 para denuncias anónimas.

#SSPSinaloa informa que este 26 de marzo de 2026 se registró un operativo por parte de Marina en la localidad de Dautillos, municipio de Navolato, cuyos elementos fueron agredidos, por lo que se repelió la acción, con resultado de un presunto delincuente reducido. En estos… — Seguridad Pública Sinaloa (@sspsinaloa1) March 26, 2026

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