Rescatan a Tres Perros de Domicilio en Ensenada por Denuncias de Presunto Maltrato Animal

Autoridades municipales de Ensenada realizaron un operativo en un domicilio tras la difusión de un video en redes sociales donde se evidenciaba un presunto caso de maltrato animal. La intervención fue ejecutada por la Dirección de Administración Urbana, Ecología y Medio Ambiente, luego de recibir una denuncia ciudadana que alertó sobre la situación.

De acuerdo con la información oficial, la acción se llevó a cabo mediante una orden de visita en el inmueble señalado, como parte de los procedimientos establecidos para la atención de este tipo de reportes. El operativo fue coordinado por la Subdirección de Ecología y Medio Ambiente, en conjunto con otras áreas municipales encargadas de inspección y atención animal.

Rescatan a tres perros de domicilio en Ensenada por presunto maltrato animal.

Durante la intervención, las autoridades lograron constatar las condiciones en las que se encontraban los animales, lo que permitió avanzar en las acciones correspondientes conforme a la normativa vigente en el municipio.

Como resultado del operativo, se realizó el aseguramiento de tres caninos que presentaban condiciones relacionadas con maltrato, los cuales fueron trasladados para su resguardo y atención especializada.

Los animales quedaron bajo custodia del Centro de Atención Canina y Felina de Ensenada, donde actualmente reciben valoración veterinaria y cuidados, mientras se da seguimiento al caso conforme a los procedimientos legales establecidos.

Estas acciones se realizaron con base en el Reglamento para la Protección y Trato Digno a los Animales del Municipio, y forman parte de las intervenciones que se llevan a cabo tras denuncias ciudadanas, con el objetivo de atender reportes y dar seguimiento a posibles casos de maltrato animal en la ciudad.

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Información de Diego Robles | N+

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