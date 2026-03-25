Encuentran Hombre con Impactos de Bala en la Cabeza en Terracería de Ensenada

Un hombre fue localizado sin vida la mañana de este miércoles 25 de marzo en un camino de terracería que conduce a la delegación de Francisco Zarco, en el municipio de Ensenada. El hallazgo se registró luego de que vecinos de la zona reportaran la presencia de una persona tirada, con visibles manchas de sangre en la cabeza, lo que generó la movilización de autoridades y cuerpos de emergencia al sitio.

De acuerdo con los reportes, durante la noche previa se habrían escuchado detonaciones de arma de fuego en el área, situación que fue comunicada por habitantes del lugar al momento de dar aviso a las autoridades. Esto permitió que, horas más tarde, se atendiera el reporte sobre la persona aparentemente lesionada en el camino de terracería.

Al arribar al lugar, paramédicos realizaron la valoración correspondiente del hombre, confirmando que ya no contaba con signos vitales. La víctima presentaba impactos de bala en la cabeza, lo que coincide con los testimonios de vecinos que señalaron haber escuchado disparos en el transcurso de la noche.

Encuentran a hombre con impactos de bala en la cabeza sobre camino de terracería en Ensenada.

El sitio del hallazgo fue identificado como una zona de tránsito reducido, lo que complicó que el hecho fuera detectado de inmediato. Sin embargo, el aviso ciudadano permitió que las autoridades acudieran para verificar la situación y proceder conforme a los protocolos establecidos.

Con el paso de las diligencias iniciales, se confirmó que el hombre no había sido identificado al momento del reporte, por lo que se mantiene en calidad de desconocido mientras continúan las investigaciones correspondientes por parte de las autoridades.

Tras la confirmación del deceso, se procedió a resguardar el área para preservar posibles indicios relacionados con el caso, en tanto se daba parte a las instancias encargadas de continuar con las indagatorias.

El caso quedó bajo investigación para determinar las circunstancias en las que ocurrieron los hechos, así como la identidad de la víctima, luego de que fuera encontrado sin vida en este punto cercano a la delegación de Francisco Zarco.

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Información de Patricia Lafarga | N+

RCP