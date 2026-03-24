Vinculan a Proceso a Jaime "N", Exgobernador de BC, por Proyecto de Planta Fotovolcaica

Tras una audiencia de casi 24 horas, Jaime "N" fue vinculado a proceso por abuso de autoridad, peculado y uso ilícito de atribuciones

Luego de una audiencia que se prolongó por casi 24 horas en el Centro de Justicia Unidad Río Nuevo, en Mexicali, el exgobernador de Baja California, Jaime "N", fue vinculado a proceso por los delitos de abuso de autoridad, peculado y uso ilícito de atribuciones y facultades en calidad de coautor y a título de dolo.

De acuerdo con las autoridades, los señalamientos están relacionados con la firma de un contrato a 35 años para la construcción de una planta fotovoltaica durante su administración. El proyecto tenía como objetivo suministrar energía al acueducto Río Colorado.

En este momento la se declaró un receso para definir la medida cautelar.

Señalan presuntas irregularidades

El caso ha sido señalado por diversas irregularidades, entre ellas:

  • Falta de licitación pública
  • Ausencia de estudios financieros sólidos
  • Compromiso de recursos federales sin los permisos necesarios

Proyecto fue cancelado

El contrato fue posteriormente cancelado por la actual administración estatal, al considerarse inviable y riesgoso para las finanzas públicas.

