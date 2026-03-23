Así Fue el Aniversario 32 del Asesinato de Luis Donaldo Colosio en Tijuana

A 32 años del asesinato de Luis Donaldo Colosio Murrieta, ocurrido el 23 de marzo de 1994 en la colonia Lomas Taurinas, en Tijuana, ciudadanos y actores políticos conmemoraron la fecha con visitas y actos simbólicos en el sitio donde tuvo lugar el magnicidio, un hecho que marcó la historia política del país.

Desde tempranas horas, algunas personas acudieron a la Plaza de la Unidad y la Esperanza, construida en el lugar del atentado, como parte de una jornada de recuerdo y reflexión en torno a la figura del entonces candidato presidencial y al contexto en el que ocurrió su muerte.

El aniversario también estuvo acompañado por la permanencia de una de sus frases más recordadas, “Yo veo un México con hambre y sed de justicia”, que continúa siendo evocada por distintos sectores de la población a más de tres décadas del suceso.

Sin embargo, quienes visitaron el sitio señalaron que, a diferencia de otros años, durante la mañana no se observó la colocación habitual de flores, lo que llamó la atención de los asistentes que llegaron desde primeras horas al lugar.

Realizaron una ceremonia por el aniversario 32 del asesinatio de Luis Donaldo Colosio Murrieta en Tijuana.

Fue hasta alrededor del mediodía cuando representantes del Partido Revolucionario Institucional en Tijuana realizaron una breve ceremonia, en la que colocaron una ofrenda en memoria del excandidato, en un acto de carácter simbólico.

Durante la conmemoración, Luis López, quien trabajó junto a Colosio cuando este fue diputado federal, compartió recuerdos de aquella etapa y relató el ambiente de tensión que se vivió en el lugar el día del atentado, en el que aseguró haber estado presente.

El testimonio se sumó a la memoria colectiva que persiste entre quienes compartieron su ideología o vivieron de cerca los hechos, manteniendo vigente el recuerdo de lo ocurrido en Lomas Taurinas.

Algunos ciudadanos también expresaron que continúan considerando a Colosio como una de las figuras políticas más relevantes en la historia reciente de México, por lo que cada año acuden a rendir homenaje en el sitio donde perdió la vida.

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Información de Perla Velázquez | N+

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