Exgobernador de Baja California, Jaime “N”, Enfrenta Audiencia por Planta Fotovoltaica Fallida

El exgobernador de Baja California, Jaime "N", enfrenta este lunes una audiencia clave en la que un juez determinará si es vinculado a proceso penal por el caso Next Energy. Jaime "N" ya fue imputado por los delitos de abuso de autoridad, peculado y uso ilícito de atribuciones, relacionados con la firma de un contrato por 35 años para la construcción de una planta fotovoltaica durante su mandato.

El proyecto, que buscaba suministrar energía al acueducto Río Colorado, ha sido señalado por presuntas irregularidades: no hubo licitación pública, no existían estudios financieros sólidos y, además, se comprometieron recursos federales sin contar con permisos necesarios.

Este contrato fue posteriormente cancelado por la actual administración estatal, al considerarse inviable y riesgoso para las finanzas públicas.

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Proceso judicial en curso

En la audiencia de hoy, el juez evaluará si existen elementos suficientes para iniciar un proceso penal formal contra el exmandatario. De ser vinculado a proceso, el caso avanzaría a una etapa de investigación complementaria.

Por su parte, Jaime "N" ha rechazado las acusaciones y asegura que responderá a cada uno de los señalamientos de la Fiscalía.

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