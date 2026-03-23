Hallan a Hombre Sin Vida en Vía Pública en Ensenada; Vecinos Creían que Estaba Inconsciente

Un hombre fue localizado sin vida la mañana del lunes 23 de marzo en la delegación de Maneadero, en Ensenada, luego de un reporte recibido a través del sistema C5 que alertaba sobre una persona inconsciente en la calle Mexicali. El hallazgo ocurrió alrededor de las 08:40 horas, lo que movilizó a elementos de la Dirección de Seguridad Pública Municipal.

De acuerdo con la información oficial, tras recibir el reporte, una unidad se trasladó al sitio indicado para verificar la situación. Al arribar, los agentes confirmaron la presencia de un hombre tendido en el suelo, en la parte posterior de un domicilio, lo que generó la solicitud inmediata de apoyo médico.

El individuo se encontraba a un costado de un pozo de agua y no respondía al llamado de los oficiales, por lo que se consideró necesario solicitar la intervención de paramédicos para valorar su estado de salud en el lugar.

Los paramédicos determinaron que el hombre ya no contaba con vida.

Paramédicos acudieron al sitio y, tras realizar la revisión correspondiente, determinaron que el hombre ya no contaba con signos vitales, confirmando así su fallecimiento en el mismo lugar donde fue localizado.

A partir de este momento, se procedió al acordonamiento del área para preservar la escena, mientras las autoridades iniciaban los protocolos correspondientes para el manejo del caso y la recopilación de indicios.

Posteriormente, se dio aviso a la Fiscalía General del Estado, instancia que quedó a cargo de llevar a cabo las investigaciones necesarias para esclarecer las circunstancias en las que ocurrió este hecho.

El caso quedó bajo seguimiento de las autoridades investigadoras luego de que un hombre fuera encontrado sin vida en la delegación de Maneadero, tras un reporte ciudadano que derivó en la movilización de elementos de seguridad y servicios de emergencia.

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Información de Diego Robles | N+

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