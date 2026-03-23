Largas Filas en Aeropuerto de San Diego por Falta de Personal de Seguridad

La falta de trabajadores de la Administración de Seguridad del Transporte (TSA) ha generado largas filas en el aeropuerto de Aeropuerto Internacional de San Diego, afectando a decenas de viajeros que buscan acceder a los filtros de seguridad.

Esta situación se deriva del cierre parcial del gobierno federal en Estados Unidos, lo que ha provocado la ausencia de personal encargado de las revisiones en el aeropuerto.

Usuarios han reportado tiempos de espera prolongados antes de poder ingresar a las zonas de abordaje.

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Recomiendan anticipar llegada

Ante este panorama, autoridades aeroportuarias recomiendan a los pasajeros llegar con al menos dos horas de anticipación a sus vuelos, a fin de evitar retrasos o la pérdida de conexiones.

Se prevé que las afectaciones continúen mientras persista la falta de personal en los puntos de inspección de seguridad.

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Información Antonio Álvarez

APG