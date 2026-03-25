Hallan Sin Vida a Hombre en Predio de Negocio de Transportes en Ensenada; Fue Atropellado

Un hombre de aproximadamente 40 años perdió la vida la mañana de este día tras registrarse un accidente tipo atropellamiento al interior de un predio donde opera un negocio de transportes, ubicado sobre la carretera Ensenada–Tecate, a la altura del kilómetro 104, en la delegación de El Sauzal de Rodríguez. El reporte fue recibido alrededor de las 08:40 horas a través de C-5, lo que movilizó a peritos de tránsito hacia el sitio.

Al arribo de las autoridades, ya se encontraba en el lugar personal de emergencias médicas, quienes brindaron la valoración correspondiente al hombre lesionado. Sin embargo, tras la revisión, confirmaron que la persona ya no contaba con signos vitales.

Un hombre fue hallado sin vida al ser atropellado en la carretera Ensenada-Tecate.

Conforme avanzaron las diligencias en el sitio, se confirmó que el hecho correspondía a un atropellamiento, situación que derivó en la muerte del hombre en el lugar. Esta condición llevó a que se activaran los protocolos correspondientes para la preservación de la escena.

Ante estos hechos, las autoridades procedieron al acordonamiento del área, limitando el acceso para evitar la alteración de indicios, mientras se daba aviso a la instancia encargada de continuar con las investigaciones.

Posteriormente, se notificó a la Fiscalía General del Estado, autoridad responsable de llevar a cabo las indagatorias para esclarecer las circunstancias en las que ocurrió el accidente dentro del predio.

El caso quedó bajo seguimiento de las autoridades competentes, quienes serán las encargadas de determinar cómo se desarrollaron los hechos y las posibles responsabilidades, a partir de los elementos recabados en el lugar.

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Información de Patricia Lafarga | N+

RCP