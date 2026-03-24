Hallan Laboratorio Clandestino con Metanfetamina Líquida en Sierra de Baja California

Un laboratorio clandestino para la elaboración de sustancias ilícitas fue localizado en la Sierra de Juárez, en Baja California, en una zona limítrofe entre los municipios de San Felipe y Ensenada. De acuerdo con la Secretaría de la Defensa Nacional, el sitio operaba en un área de difícil acceso, a más de 100 kilómetros de la zona urbana de Mexicali, lo que complicaba su detección.

El lugar, ubicado en una región montañosa, solo podía ser alcanzado tras un trayecto de más de seis horas por caminos complicados, siendo necesario el uso de vehículos altos y todoterreno. Según lo informado, el acceso principal se realizaba por la zona de la Laguna Salada.

En el sitio se observó infraestructura improvisada, pero funcional, con distintos espacios destinados a la preparación, almacenamiento y descanso, lo que evidenciaba una operación continua en medio de condiciones aisladas.

Localizan laboratorio clandestino con metanfetamina líquida en sierra de Baja California.

Entre los materiales localizados se encuentran químicos considerados peligrosos, como sosa cáustica, ácido clorhídrico y ácido tartárico, así como residuos de plomo y un activador del mismo. Además, se reportó el hallazgo de metanfetamina líquida, aunque aún se espera el dictamen técnico correspondiente de la autoridad competente.

Militares estimaron que en este punto operaban al menos 20 personas, quienes contaban con un campamento cercano al laboratorio. A más de 100 metros del área principal, se encontraron estructuras improvisadas como chozas, donde aún permanecían objetos personales.

En el campamento también se localizaron casas de campaña, hamacas y una cocina improvisada construida con tablas y lonas, lo que sugiere que los trabajadores permanecían por periodos prolongados en el sitio para mantener activa la producción.

Las autoridades señalaron que este aseguramiento es considerado el mayor de su tipo en la historia del estado de Baja California, debido a la magnitud de la infraestructura y la capacidad de producción detectada en una zona de acceso limitado.

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Información de Kitzia Flores | N+

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