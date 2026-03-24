Hombre Agrede e Intenta Desarmar a Policía Durante Detención por Conducir Ebrio en Tijuana

Elementos de la Policía Municipal de Tijuana detuvieron a un hombre por su presunta responsabilidad en los delitos de resistencia a particulares, lesiones a oficiales y daños a propiedad, en hechos ocurridos en la colonia El Rubí.

De acuerdo con la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana Municipal (SSPCM), la detención se originó durante un recorrido de vigilancia, cuando los agentes detectaron a un conductor de un vehículo Kia Sportage blanco que no respetó la luz roja de un semáforo.

Tras marcarle el alto, el sujeto detuvo su marcha metros adelante, momento en el que los oficiales observaron que se encontraba ingiriendo bebidas alcohólicas.

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Agresión contra los oficiales

Al solicitarle descender del vehículo, el individuo adoptó una actitud agresiva, mordiendo a un oficial en el brazo y golpeando a otro agente.

Durante el forcejeo, el sujeto también despojó a uno de los policías de su teléfono celular, el cual arrojó al suelo, provocando daños.

La situación se tornó más crítica cuando el detenido intentó tomar el arma de cargo de uno de los oficiales; sin embargo, el agente logró mantener el control, evitando que la situación escalara.

Como resultado del incidente, uno de los policías presentó lesión en el hombro, además de daños en su uniforme.

El individuo continuó con amenazas e insultos, por lo que fue necesario solicitar apoyo para lograr su aseguramiento.

En el interior del vehículo se localizaron bebidas alcohólicas abiertas, confirmando que el sujeto se encontraba bajo los influjos del alcohol.

Finalmente, el detenido fue puesto a disposición de la Fiscalía General del Estado, donde se determinará su situación legal.

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