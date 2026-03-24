Hombre es Detenido por Acoso y Amenazas tras Ingresar a Escuela Sin Autorización en Tijuana

Elementos de la Policía Municipal de Tijuana detuvieron a un hombre señalado por presunto acoso y amenazas al interior de un plantel educativo ubicado en la ciudad.

De acuerdo con la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana Municipal (SSPCM), los hechos ocurrieron en un plantel educativo ubicado en la Tercera Etapa del Río Tijuana, tras un reporte que alertaba sobre la presencia de un individuo agresivo dentro de las instalaciones.

Al arribar al lugar, los agentes localizaron a un sujeto que coincidía con las características proporcionadas, quien se identificó como Emmanuel “N”, de 24 años de edad.

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Ingresó sin autorización y lanzó amenazas

Según el testimonio de la parte reportante, el individuo ingresó sin autorización al plantel e intentó introducirse a la caseta de vigilancia, donde se encontraba una guardia de seguridad.

Asimismo, señaló que el sujeto intentó abrir la puerta mientras la acosaba verbalmente, profiriendo amenazas, lo que generó una situación de riesgo

Ante la gravedad de los hechos, los oficiales procedieron a su aseguramiento y posterior traslado ante la Fiscalía General del Estado, donde se determinará su situación legal.

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