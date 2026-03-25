Revelan Historia de Chuck Norris en Dojo de Mexicali; Entrenó y Enseñó Artes Marciales

Antes de convertirse en una figura internacional del cine y las artes marciales, Chuck Norris tuvo una estrecha relación con la ciudad de Mexicali, donde entrenó y convivió con la comunidad local durante varios años.

De acuerdo con Carlos Valencia Jr., director del sistema Kofuja Do, la relación comenzó en 1977, cuando su padre, el maestro Carlos Valencia, conoció a Chuck Norris durante un torneo.

A partir de ese encuentro, surgió una amistad que llevó al artista marcial a visitar Mexicali en diversas ocasiones, donde impartió clases, participó en exhibiciones y entrenó junto a alumnos locales.

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Intercambio de conocimientos

Durante su estancia en la ciudad, Chuck Norris compartió técnicas de disciplinas como el tangsudo, las cuales fueron integradas al sistema Kofuja Do, una práctica que combina estilos como el karate japonés y el taekwondo.

Este intercambio permitió la formación de nuevas generaciones de practicantes en la región.

Chuck Norris tuvo presencia constante en la comunidad

Según los testimonios, el actor visitó colonias como Pueblo Nuevo, donde incluso convivió con familias locales, además de entrenar con cinturones negros y campeones internacionales como Bill Wallace.

En ese periodo, Chuck Norris ya era reconocido en el mundo de las artes marciales, incluso tras su participación en películas junto a Bruce Lee.

Actualmente, el dojo ubicado en la zona centro de Mexicali sigue en operación como una escuela emblemática con más de 60 años de historia.

Además, en la zona de La Chinesca se han realizado murales en honor a figuras como Chuck Norris, Carlos Valencia y Bruce Lee, como parte de los esfuerzos por preservar este legado cultural.

Así, entre entrenamientos e historias, Mexicali conserva un capítulo poco conocido, el paso de una leyenda mundial que también dejó su marca en la ciudad.

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Información Kitzia Florez

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