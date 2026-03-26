Asesinan a Trailero a Balazos en Culiacán, Sinaloa; Ataque Ocurrió en Estacionamiento

Un hombre de 37 años, de oficio trailero, fue asesinado a balazos este jueves 26 de marzo, en la colonia Jorge Almada, en la ciudad de Culiacán, a unos metros del Hospital Pediátrico de Sinaloa.

La víctima fue identificada como Jorge Alberto, y el ataque ocurrió alrededor de las 9:20 de la mañana, cuando se encontraba a bordo de un vehículo en color gris, de modelo reciente, en un estacionamiento techado ubicado en la esquina de la avenida Donato Guerra y el bulevar Constitución.

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De acuerdo con los primeros informes, sujetos armados interceptaron al hombre y le dispararon en repetidas ocasiones con armas de grueso calibre, dejándolo sin vida en el asiento del conductor.

Atacantes se dieron a la fuga; no se registran detenidos

Tras el ataque, los responsables se dieron a la fuga sin que se proporcionaran características sobre su identidad o el vehículo en el que escaparon.

Testigos de los hechos dieron aviso a las autoridades a través del número de emergencias, lo que generó la movilización de elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional, Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, Fiscalía General del Estado y Policía Municipal de Culiacán.

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Personal de la Fiscalía realizó las diligencias correspondientes en el lugar, así como el levantamiento de evidencias para la integración de la carpeta de investigación.

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