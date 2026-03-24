Conductor de Tractor Choca Contra Vivienda en Ahome en Sinaloa; Resulta Lesionado

Un accidente ocurrió este martes 24 de marzo de 2025, cuando el conductor de un tractor resultó lesionado cuando por un descuido, terminó chocando contra una vivienda en la comunidad de Bagojo Colectivo, en el municipio de Ahome, en Sinaloa.

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De acuerdo a información de las autoridades, fue en la tarde cuando el conductor del tractor llegó a su domicilio después de su jornada laboral, cuando al estar frente a su casa, acomodaba la pesada unidad.

El hombre, de aproximadamente 60 años, no se dio cuenta que por un descuido, puso el tractor en reversa, por lo que al acelerar, el vehículo se fue contra la estructura del inmueble, hecho que llamó la atención de los habitantes.

El fuerte impacto provocó que parte de la techumbre colapsó y cayera sobre el operador, quien quedó atrapado entre los escombros con una lesión considerable en una de sus piernas.

En ese momento, los testigos de los hechos, al ver lo que había ocurrido, llamaron a los números de emergencia, al mismo tiempo que removían los restos de la construcción para poder sacarlo.

Paramédicos trasladan al conductor con graves lesiones

Al arribar los rescatistas, brindaron atención prehospitalaria al conductor para después, trasladarlo a una clínica privada ubicada en la colonia Heriberto Valdez Romero, al poniente de Los Mochis.

Al lugar también acudieron elementos de las autoridades municipales se hicieron cargo de las diligencias correspondientes. De igual manera, se informó más tarde que el estado de salud del lesionado fue reportado como estable, presentando únicamente una fractura en una de sus extremidades.

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