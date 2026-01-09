Hombre en Situación de Calle se Mete a Escondidas a Cabina de Tren y se Encierra por una Hora

Una intensa movilización por parte de elementos de varias corporaciones de Seguridad en León, provocó un hombre de situación de calle al meterse sin permiso a la cabina del maquinista de un tren a la altura de la colonia Villa de León, en León, Guanajuato.

Los hechos ocurrieron durante las primeras horas del día, cuando un hombre de la calle, que caminaba a un costado del tren, vio la puerta abierta de la cabina del maquinista del tren, por lo que no dudó en meterse y encerrarse en la locomotora.

Sin conocer aún el paradero del maquinista, personal de Ferromex llegó al lugar, pues el hombre al interior de la cabina comenzó a apretar los botones, así como a mover las palancas al interior de la máquina, acción que llamó la atención de las autoridades.

De inmediato también llegaron elementos de la policía municipal, así como de Protección Civil y Bomberos, pues estaba el riesgo de que el hombre, encendiera la locomotora y comenzara a avanzar el tren, el cual estaba varado por completo.

De acuerdo a las autoridades de León, desconocían cómo es que el hombre en situación de calle, había entrado y cómo fue que el maquinista había dejado la puerta abierta, originando este problema en esta zona de la ciudad.

Logran entrar por una ventana de la cabina para sacar al hombre del tren en León

Conforme pasaba el tiempo, la preocupación iba en aumento, pues el hombre, no quería salirse de la cabina, lo que provocó que personal de Ferromex y el maquinista, pudieran entrar por una ventana de la cabina para tratar de sacar al intruso que portaba un cuchillo.

Después de un par de minutos y amarrado de las manos, se logró sacar al hombre, quien fue identificado como Juan, de 25 años, al mismo tiempo que se aseguró el cuchillo que portaba, para así, ser puesto a disposición de las autoridades correspondientes.

