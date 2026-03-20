Roban a Mujeres Más de 100 Mil Pesos Dentro del Banco en Celaya, Guanajuato

Una intensa movilización por parte de varias corporaciones de Seguridad, se originó en Celaya, Guanajuato, después de que dos mujeres fueran asaltadas por hombres armados al interior de un banco.

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Los hechos ocurrieron minutos antes de la 1 de la tarde, cuando dos mujeres que se encontraban realizando unas operaciones dentro del banco, fueron amenazadas a punta de pistola para que dieran el dinero que traían consigo.

En ese momento, las dos víctimas traían más de 100 mil pesos, por lo que en un principio se opusieron, pero terminaron entregando la cantidad a los presuntos ladrones ante la mirada de decenas de testigos.

Tras lograr su cometido, los asaltantes salieron del banco con el dinero para darse a la fuga al parecer en motocicletas, mientras que tanto empleados como las víctimas, llamaban a los números de emergencia para reportar lo ocurrido.

Desafortunadamente, policías municipales tardaron en llegar al banco, pues al parecer se brindaron datos erróneos sobre la ubicación del lugar, por lo que al llegar, los asaltantes ya habían huido del lugar con rumbo desconocido.

Autoridades confirman confusión al llegar a otro banco

Por su parte, fue el mismo, titular de Seguridad, quien horas después confirmó que tras el robo a las dos mujeres, se brindaron mal los datos de la ubicación del banco, por lo que no se pudo hacer mucho al respecto.

Después de un par de minutos, elementos de varias corporaciones de Seguridad, llegaron al banco para brindar atención a las dos mujeres, mientras que los paramédicos checaban su estado de salud, donde desafortunadamente, ya no pudieron dar con los asaltantes.



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