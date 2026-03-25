Marina Asegura 314 Litros de Precursores Químicos en Recinto Portuario de Topolobampo, Sinaloa

Personal naval aseguró aproximadamente 314 litros de un precursor químico durante inspecciones en el recinto fiscal y en la terminal de transbordadores del puerto de Topolobampo, Sinaloa, informó la Secretaría de Marina-Armada de México (Semar) hoy, 25 de marzo de 2026.

En un comunicado, detalló que el aseguramiento se llevó a cabo al revisar vehículos de carga, pipas de hidrocarburos y vehículos particulares en el puesto de inspección y verificación ubicado en el acceso al recinto fiscal.

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Decomiso de precursores químicos

Según la información oficial, el personal naval efectuó la inspección a un tractocamión de paquetería.

En él se localizaron seis cubetas y un tambo que contenían aproximadamente 314 litros de tolueno, sustancia catalogada como producto químico esencial, cuya naturaleza fue confirmada mediante equipo de identificación especializado.

Por lo anterior, agregó la Semar, el material asegurado y el vehículo fueron puestos a disposición del Ministerio Público de la Federación, con sede en Los Mochis, Sinaloa.

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Tambo y cubetas con precursores químicos decomisados en Sinaloa. Foto: Semar

“Operación Sellamiento Golfo de California”

De acuerdo con la Marina, el decomiso se dio en el marco de la “Operación Sellamiento Golfo de California”, por parte del personal naval de la Unidad Naval de Protección Portuaria (UNAPROP) Topolobampo.

“Estas acciones se realizaron en coordinación con autoridades de los tres órdenes de gobierno, con estricto apego al marco jurídico vigente”, afirmó.

Asimismo, dijo que con estos operativos, la Semar “refrenda su compromiso de coadyuvar con el mantenimiento del Estado de derecho, inhibir actividades ilícitas y garantizar la seguridad en los Recintos Portuarios del país”.

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Con información de N+ y EFE.

spb