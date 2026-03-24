FBI Acusa a 6 Ciudadanos Chinos y Dos Empresas por Tráfico de Precursores de Fentanilo

El FBI anunció la acusación formal contra seis ciudadanos chinos y dos empresas por tráfico de precursores empleados en la fabricación de fentanilo. Kash Patel aseguró que esta operación fue posible gracias a la colaboración con autoridades de China.

Tres de los acusados habrían vendido precursores al Cártel del Golfo.

Se les acusa de participar en la fabricación de 400 gramos de fentanilo.

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China y Estados Unidos colaboran en investigación sobre fentanilo

Un jurado federal en Dayton, Ohio, presentó cargos formales contra dos empresas chinas: Shandong Believe Chemical Company y Shandong Ranhang Biotechnology. También se presentaron acusaciones formales contra seis ciudadanos chinos: Hanson Zhao, Gao Yanpeng, Xia Yi, Zhang Jian, Wang Zhoalan y Zhang Chunhai.

A todos ellos se les acusa de traficar precursores empleados en la fabricación de fentanilo, así como de colaborar con un cártel mexicano. Kash Patel, director del Buró Federal de Investigación de Estados Unidos (FBI, por sus siglas en inglés), aseguró a Fox News que esta operación es “un paso fundamental en la ofensiva contra la crisis del fentanilo en todo el país”.

Además, el funcionario agradeció la colaboración del Ministerio de Seguridad Pública de China, que proveyó información de inteligencia.

“Representa una cooperación innovadora entre nuestros homólogos en China, tras la histórica visita del año pasado con sus homólogos del Servicio de Policía Metropolitana, quienes trabajan para cortar los precursores y erradicar la plaga del fentanilo”.

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Según la acusación presentada por el Departamento de Justicia, entre julio del 2025 y enero del 2026, las compañías señaladas habrían utilizado a los seis ciudadanos chinos acusados ​​para comercializar, vender y distribuir abiertamente diversos precursores químicos. Estos productos habrían sido entregados a narcotraficantes para la fabricación de fentanilo.

El Cártel del Golfo estaría implicado en investigación de FBI y China sobre fentanilo

Los acusados ​​son señalados por conspiración para fabricar y distribuir al menos 400 gramos o más de una mezcla de fentanilo.

Aunque esta cantidad parezca menor comparada con los grandes aseguramientos alrededor del tráfico de cocaína y marihuana, en el caso del fentanilo, 400 gramos representan una enorme cantidad de droga. Según el Departamento de Salud y Servicios Humanos de Texas, una dosis de solo 2 miligramos de fentanilo puede tener efectos letales.

Tres de los acusados también son señalados por presuntamente haber vendido precursores químicos y medetomidina a un miembro del Cártel del Golfo.

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