Dos Hombres Detenidos por Transportar Paquetes con Fentanilo en Autobús de Pasajeros en Caborca

Dos hombres fueron detenidos luego de que autoridades federales localizaran varios paquetes con fentanilo ocultos en un autobús de una línea de transporte de pasajeros que se dirigía hacia la frontera, en hechos registrados en el municipio de Caborca.

La Fiscalía General de la República (FGR) en Sonora informó que inició una carpeta de investigación contra Óscar “N” y César “N”, por su probable responsabilidad en el delito contra la salud.

De acuerdo con la información oficial, elementos de la Policía Federal Ministerial, adscritos a la subsede de Caborca y en coordinación con el Agente del Ministerio Público Federal, interceptaron un autobús de pasajeros marca Volvo, color blanco con azul, en el kilómetro 120 de la carretera internacional México 02, en el tramo Caborca–Sonoyta.

Localizaron cinco paquetes con fentanilo durante una revisión

Durante la revisión, las autoridades localizaron cinco paquetes rectangulares que contenían fentanilo, con un peso bruto aproximado de 5.6 kilogramos, además de tres teléfonos celulares y un kit de herramientas.

Los detenidos, la droga y el vehículo asegurado quedaron a disposición del Agente del Ministerio Público Federal en Caborca, quien continuará con las investigaciones correspondientes para determinar su situación jurídica.

Reportero: Roberto Bahena N+

Historias recomendadas:

JGMR