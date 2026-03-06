Inicio Sonora Explota Transformador de Energía Eléctrica en el Centro de Hermosillo; No Reportan Lesionados

La explosión de un transformador de energía eléctrica provocó el cierre de vialidades y un sector sin luz en el centro de Hermosillo, Sonora.

Explota Transformador de Energía Eléctrica en el Centro de Hermosillo; No Reportan Lesionados. Foto: N+

Una paloma provocó la explosión de un transformador particular de una tienda de telas, lo que causó el cierre de la vialidad Plutarco Elías Calles, entre Guerrero y Garmendia y que un sector del Centro de la ciudad se quedara sin energía eléctrica.

Al lugar acudieron elementos de la Policía Municipal y Bomberos de Hermosillo; no se reportan personas lesionadas en el lugar.

Reportero: Roberto Bahena N+

