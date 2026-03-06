Explota Transformador de Energía Eléctrica en el Centro de Hermosillo; No Reportan Lesionados

Una paloma provocó la explosión de un transformador particular de una tienda de telas, lo que causó el cierre de la vialidad Plutarco Elías Calles, entre Guerrero y Garmendia y que un sector del Centro de la ciudad se quedara sin energía eléctrica.

Al lugar acudieron elementos de la Policía Municipal y Bomberos de Hermosillo; no se reportan personas lesionadas en el lugar.

Información en proceso...

