Explota Transformador de Energía Eléctrica en el Centro de Hermosillo; No Reportan Lesionados
La explosión de un transformador de energía eléctrica provocó el cierre de vialidades y un sector sin luz en el centro de Hermosillo, Sonora.
Una paloma provocó la explosión de un transformador particular de una tienda de telas, lo que causó el cierre de la vialidad Plutarco Elías Calles, entre Guerrero y Garmendia y que un sector del Centro de la ciudad se quedara sin energía eléctrica.
Al lugar acudieron elementos de la Policía Municipal y Bomberos de Hermosillo; no se reportan personas lesionadas en el lugar.
Reportero: Roberto Bahena N+