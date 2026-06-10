Incendio en Casa Deja un Hombre Herido de Gravedad en Escobedo, Nuevo León

Autoridades de seguridad ya investigan cual fue la razón por la que se generó el incendio en una casa en la colonia Lázaro Cárdenas

Incendio en casaFoto: PCNL

Escucha este artículo

00:00
-00:00

Destacado

Un hombre sufre quemaduras graves tras incendio en su hogar en Escobedo. Conoce cómo los cuerpos de emergencia actuaron para controlar el fuego.

Publicidad
Esta semana | N+
Publicidad
Esta semana | N+
Incendio en Casa Deja un Hombre Herido de Gravedad en Escobedo, Nuevo León