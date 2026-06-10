Incendio en Casa Deja un Hombre Herido de Gravedad en Escobedo, Nuevo León

El incendio en una propiedad dejó como saldo un hombre lesionado, luego de que las llamas consumieran gran parte de una vivienda ubicada en el municipio de Escobedo, Nuevo León.

El siniestro fue reportado durante la tarde de este martes 9 de junio, en el cruce de las calles Leonel Chávez e Iturbide, en la colonia Lázaro Cárdenas. Hasta este punto se movilizaron diversos cuerpos de auxilio tras recibir el reporte de una casa en llamas.

Al sitio acudieron elementos de Protección Civil de Nuevo León y de Escobedo, así como Bomberos del estado, paramédicos de la Cruz Roja Mexicana y policías municipales, quienes trabajaron de manera coordinada para controlar la situación. Incluso fue necesario el apoyo de pipas para sofocar el fuego, debido a la intensidad que alcanzaron las llamas.

Trasladan a Hospital Universitario a hombre herido en incendio en Escobedo

Fues hasta despues de una hora cuando los elementos lograron controlar y extinguir el fuego. Durante el operativo, se observó un importante despliegue de unidades de emergencia trabajando en la zona afectada, lo que generó curiosidad entre vecinos.

En el lugar resultó lesionado un hombre identificado como Raúl Rentería, de 46 años de edad, quien sufrió quemaduras de segundo grado en el rostro, cuello y tórax al intentar salir de la vivienda durante el incendio. Paramédicos de la Cruz Roja Méxicana le brindaron atención en el sitio y posteriormente fue trasladado de urgencia al Hospital Universitario.