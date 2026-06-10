Precio del Dólar Hoy Miércoles 10 de Junio de 2026: ¿Cómo Está el Tipo de Cambio con el Peso?

Este martes, el peso mexicano tuvo un ligero avance apoyado en la caída global del dólar estadounidense y datos de la inflación en nuestro país

Fajo de dólares estadounidensesLa cotización del dólar estadounidense cambia durante todo el día. Foto: Cuartoscuro | Archivo

Escucha este artículo

00:00
-00:00

Destacado

El tipo de cambio FIX para hoy es de 17.4312 pesos por dólar. ¿Cómo afecta esto tus finanzas? Mantente al tanto del precio del dólar y su impacto en la economía mexicana.

Publicidad
Esta semana | N+
Publicidad
Esta semana | N+