Precio del Dólar Hoy Lunes 8 de Junio de 2026: ¿Cómo Está el Tipo de Cambio con el Peso?

Consulta cómo cotiza el precio del dólar para hoy, así como el tipo de cambio de FIX publicado en el Diario Oficial de la Federación

Dólarlos mercados reaccionan a diversos sucesos en la geopolítica mundial, como el conflicto en Medio Oriente,Foto: Reuters.

Escucha este artículo

00:00
-00:00

Destacado

Consulta el tipo de cambio FIX para el 1 de junio: 17.4755 pesos por dólar. Mantente informado sobre las fluctuaciones diarias del dólar en México.

Publicidad
Esta semana | N+
Publicidad
Esta semana | N+