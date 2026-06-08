¿Qué Es la Pensión Compensatoria por Concubinato? Fallo de la SCJN Plantea Cambios por Viudez

La Corte resolvió que ya no puede ser requisito obligatorio comprobar 5 años de concubinato para acceder a este beneficio tras la muerte de la pareja

Pareja camina por la calle. Fallo de la SCJN Pensión Compensatoria por ConcubinatoLa SCJN determinó eliminar el requisito obligatorio de 5 años para la Pensión Compensatoria por Concubinato. Foto: Cuartoscuro.
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