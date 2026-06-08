Ven Empate Técnico en Presidenciales de Perú Entre Fujimori y Sánchez

La segunda vuelta de las elecciones presidenciales en Perú mantiene un virtual empate técnico entre Keiko Fujimori y su contricante Roberto Sánchez

Perú
PERÚ

Destacado

La segunda vuelta en Perú está al rojo vivo. Fujimori y Sánchez, en un empate técnico, esperan el conteo final. ¿Qué implicaciones tendrá para el futuro del país?

Publicidad
Esta semana | N+
Publicidad
Esta semana | N+