Precio del Dólar Hoy SÁBADO 6 de Junio de 2026: ¿Cómo Está el Tipo de Cambio con el Peso?

El peso mexicano tuvo un desplome importante en el cierre de la semana laboral respecto al tipo de cambio frente al dólar estadounidense

Comparación entre un billete de 20 pesos y de un dólar estadounidenseEl precio del dólar estadounidense cambia durante todo el día. Foto: Cuartoscuro | Archivo

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¡Atención! El dólar cerró la semana en 17.47 pesos. El peso mexicano sufrió un desplome del 1.23%. Descubre más sobre el impacto en la economía.

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