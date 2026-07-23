Dólar

Precio del Dólar Hoy Jueves 23 de Julio de 2026: ¿Cómo Está el Tipo de Cambio con el Peso?

Este miércoles, el tipo de cambio del dólar se mantuvo estable en el tipo de cambio frente al dólar estadounidense

El precio del dólar estadounidense cambia durante toda la jornadaEl precio del dólar estadounidense cambia durante toda la jornada. Foto: Reuters

Escucha este artículo

00:00
-00:00

Destacado

El dólar FIX para el 23 de julio es de 17.3973 pesos, según el DOF. Mantente informado sobre las fluctuaciones diarias del tipo de cambio en N+.

Publicidad
Esta semana | N+
Publicidad
Esta semana | N+