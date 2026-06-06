Así Fue la Marcha de la Guardería ABC 2026 en Hermosillo, Sonora

Este viernes 5 de junio de 2026, en punto de las seis de la tarde, la movilización partió desde las ruinas de la Guardería ABC, ubicada en la colonia Y Griega, al sur de Hermosillo, con rumbo a las escalinatas de la Universidad de Sonora, en un recorrido de casi 8 kilómetros.



“Ni Perdón, Ni Olvido” y “ABC Nunca Más”, fueron algunas de las consignas más repetidas durante la marcha, que se detuvo momentáneamente frente a la Parroquia San José para guardar un minuto de silencio y soltando globos al aire en homenaje a las 49 víctimas del incendio.



La movilización concluyó en frente al anti monumento de la tragedia, en la plaza Emiliana de Zubeldía, donde se realizó el pase de lista de las 25 niñas y los 24 niños que perdieron la vida durante la tragedia del 2009.

Derechos reservados Tritón Comunicaciones, S.A. de C.V., prohibido su uso o reproducción total o parcial. Marchan en Hermosillo a 17 Años de la Tragedia de la Guardería ABC; Exigen Justicia

Sobrevivientes al incendio de la guardería marcharon en Hermosillo



Sobrevivientes e integrantes del Movimiento 5 de Junio hicieron uso de la voz para concluir con el homenaje, resaltando la falta de justicia para las víctimas mortales, sus familias y los sobrevivientes, a 17 años de la tragedia que marcó a la historia de la capital sonorense.

Derechos reservados Tritón Comunicaciones, S.A. de C.V., prohibido su uso o reproducción total o parcial. Siguen Investigación Sobre la Causa del Incendio de la Guardería ABC en Hermosillo





