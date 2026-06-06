Así Fue la Marcha de la Guardería ABC 2026 en Hermosillo, Sonora

A 17 años de la tragedia de la Guardería ABC, la exigencia de justicia para las víctimas y sus familias continúa vigente.

Así Fue la Marcha de la Guardería ABC 2026 en Hermosillo, SonoraFoto: N+

Destacado

Con consignas como 'Ni Perdón, Ni Olvido', Hermosillo recuerda la tragedia de la Guardería ABC. Sobrevivientes y familias aún claman por justicia tras 17 años. homenaje.

Publicidad
Esta semana | N+
Publicidad
Esta semana | N+